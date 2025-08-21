L’Espagne tente de refaire un coup à la Lamine Yamal au Maroc

Comme c’était déjà le cas avec Lamine Yamal, qui avait préféré représenter la Roja que le Maroc, l’Espagne tente de sécuriser ses jeunes talents face à la concurrence de son pays voisin. Cette fois, ce sont deux joueurs du Real Madrid Castilla, Rachad Fettal (20 ans) et Thiago Pitarch (18 ans), qui cristallisent les convoitises. Tous deux figurent dans les listes préliminaires des sélections espagnole et marocaine en vue des matchs internationaux et de la Coupe du monde U20 au Chili – qui se déroulera du 27 septembre au 19 octobre – où la Rojita affrontera d’ailleurs le Maroc dès son entrée en lice. Nés en Espagne, mais liés au Maroc par leurs origines familiales, Fettal et Pitarch doivent faire un choix décisif pour leur avenir international.

La suite après cette publicité

Leurs situations rappellent fortement celle du prodige du Barça, Lamine Yamal, que la Fédération espagnole (RFEF) avait convaincu de tourner le dos au Maroc. Déjà titulaires réguliers sous Arbeloa avec le Castilla, Fettal et Pitarch apparaissent comme deux promesses sérieuses pour la Roja. Mais à une semaine de l’annonce des sélections officielles, la bataille d’influence reste ouverte, le Maroc accentuant sa pression pour récupérer au moins l’un des deux. Réponse dans les prochains jours.