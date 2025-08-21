OM : le message de Véronique Rabiot aux supporters

La situation est lunaire. Après une préparation estivale plutôt réussie, l’OM pensait vivre un début de saison calme. Mais tout s’est enflammé après la défaite face à Rennes avec une bagarre entre Rowe et Rabiot. Les deux joueurs sont exclus de l’équipe et doivent se chercher un nouveau club. Pour Rabiot, cela a du mal à passer et sa mère, mais aussi représentante, n’a pas tardé à sortir du bois sur RTL. D’abord pour annoncer la décision de l’OM, ensuite pour régler ses comptes avec la direction marseillaise. Ce jeudi, elle est revenue sur les antennes de RTL et en a profité pour adresser un message aux supporters.

«Je suis navré pour eux, je regrette cette situation, j’ai bien vu la saison dernière à quel point ils ont apprécié la présence d’Adrien à l’ombre. Ce qui n’était jamais arrivé ailleurs. Je comprends qu’ils soient déçus et qu’ils ne comprennent pas. La vérité est ailleurs. Prendre une décision comme ça est lunaire. C’est mettre l’équipe en difficulté. Le président et le directeur du football ont un costume trop grand pour eux. Ils sont dévorés par leur orgueil et leur égo et ils ne sont pas capables de contrôler leurs émotions.»