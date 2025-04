OM : Eric Gerets de retour au Vélodrome

Le 2 mai 2025 est une date à cocher dans les agendas de tous les supporters phocéens. Vendredi prochain, l’OM fêtera ses 125 ans. Et pour cette date historique dans l’histoire du club, les Marseillais ont décidé d’organiser un « Match des légendes », qui se déroulera évidemment au Vélodrome. Des joueurs marquants seront présents, ainsi que deux anciens coachs de l’Olympique de Marseille.

Eric Gerets et Gérard Gili occuperont les bancs de touche à l’occasion de cette rencontre. Le premier avait entraîné l’écurie de 2007 à 2009, remontant l’équipe de la 19e à la 3e place de Ligue 1, et la plaçant 2e l’exercice suivant. Le second a coaché l’OM de 1988 à 1990, remportant deux titres en championnat, et une coupe de France. Il y’aura donc du beau monde.