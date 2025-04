Ligue 2 : le PFC manque le coche à Rodez

Match ô combien important dans cette 32e journée de Ligue 2 entre Rodez et le Paris FC. Les Aveyronnais avaient besoin de prendre des points pour assurer leur maintien, tandis que le club de capitale pouvait prendre la tête et une sérieuse option sur la montée. Des objectifs contraires qui n’ont été atteints ni par les uns, ni par les autres. Au terme de 90 minutes âprement disputées, les deux équipes se sont quittées sur un nul 1-1.

Marchetti avait donné l’avantage aux siens d’une frappe canon à la 36e mais à force de reculer et de jouer avec le temps, les Parisiens ont logiquement fini par être punis par un but signé Bentayeb (78e). Ils ont même fini la rencontre à dix après le second jaune de Julien Lopez (90e+4). Résultat, le PFC reste 2e avec 4 points d’avance sur Metz, qui se déplace à Pau ce soir. Le RAF est lui 14e et assure à 99 % sa présence en Ligue 2 la saison prochaine.