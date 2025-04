Un cadre de Leverkusen mécontent de Xabi Alonso !

Élément central de la conquête du titre en Bundesliga l’an passé, le premier de l’histoire de Leverkusen, Robert Andrich est désormais cantonné à un rôle de remplaçant chez le champion d’Allemagne en titre. Une situation qui le satisfait peu, le joueur était sorti sans raison apparente des plans de Xabi Alonso au profit de joueur comme Exequiel Palacios, Aleix Garcia et Granit Xhaka.

Par conséquent, selon Sky Germany, le milieu de terrain n’est pas satisfait de son temps de jeu et aimerait obtenir plus de titularisations la saison prochaine. Des discussions auront lieu entre le club et les joueurs à la fin de la saison. Robert Andrich veut des éclaircissements sur la manière dont le club prévoit de l’utiliser la saison prochaine. La grande question sera de savoir combien de minutes le Bayer pourra garantir à son milieu de terrain.