PL : Chelsea s’impose contre Everton et met la pression sur Newcastle

Après la victoire de Manchester City cette semaine contre Aston Villa, la balle était désormais dans les pieds de Chelsea, dans une course à la Ligue des Champions qui risque de se jouer sur des détails. Et le premier détail s’est présenté sur la pelouse de Stamford Bridge ce samedi après-midi, avec un maillot d’Everton sur le dos. Après une entame de match timorée, les Blues ont peu à peu pris la mesure de leur adversaire, dans la lignée d’un Cucurella inspiré et auteur de la première occasion du match, d’une reprise qui fuit le cadre (26e). Sur la sortie de but qui a suivi, Pickford rate sa relance, et Caicedo trouve Nicholas Jackson, qui ajuste parfaitement le portier des Toffes (1-0, 27e).

En seconde période, Chelsea va contrôler son avance sans se créer d’occasion franche. Ce qui aura pour effet de réveiller son adversaire, plus incisif après l’entrée d’Alcaraz dans le cœur du jeu pour opposer un peu d’agilité à Caicedo. Beto (63e), puis Idrissa Gueye (67e), vont tour à tour tenter leur chance, mais buter sur un Sanchez très inspiré. En fin de match, Jackson a cru s’offrir un doublé sur une frappe mal repoussée par Pickford, mais le buteur sénégalais était en position de hors-jeu (84e). Avec ce succès, Chelsea recolle à égalité avec Nottingham Forrest, qui jouera une demi-finale de FA Cup ce dimanche.