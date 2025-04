Les funérailles du pape changent les plans de l’OM

Deuxième du classement avec quatre longueurs d’avance sur le cinquième (premier non qualifié pour la Ligue des Champions), l’Olympique de Marseille entame le sprint final de sa saison au Vélodrome ce week-end, contre Brest. Et selon La Provence, les Phocéens pourront compter sur le soutien de leur patron, Frank McCourt.

Parti en Italie pour une mise au vert géante d’un mois (estimée à 1 M€), l’OM rentrera un peu plus tôt que prévu pour son match face aux Bretons. En effet, L’Équipe annonce que les décideurs du club ont pris la décision de rentrer un jour plus tôt en raison des funérailles du pape François qui se dérouleront demain à Rome. Marseille a peur des surcharges dans le trafic aérien (de nombreuses délégations et chefs d’État sont attendus dans la capitale italienne) et a donc préféré anticiper son retour.