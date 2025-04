La presse en état d’alerte pour le PSG, Kylian Mbappé mis sous pression au Real Madrid

Le PSG face à ses doutes

« Paris est tombé », placarde le journal L’Equipe ce matin, suite à la défaite 3-1 des hommes de Luis Enrique. Avant sa demi-finale de Ligue des champions face à Arsenal, le PSG a été surpris et voit son rêve d’invincibilité s’envoler. « Alerte sur Paris », ajoute le média dans ses pages intérieures. Malgré une équipe type alignée, les Parisiens ont buté sur un Marcin Bulka impérial dans les cages niçoises. Morgan Sanson, titulaire pour la première fois de la saison, a signé un doublé décisif. Le PSG, déjà sacré en Ligue 1, a manqué d’efficacité avec 32 tirs pour un seul but. Inefficacité offensive, fragilité défensive et manque d’intensité, on a retrouvé le Paris d’il y a quelques mois. « Pas là, pas maintenant… » s’inquiète Le Parisien. Le poison du doute s’installe au pire moment. Les Aiglons ont transpercé les Parisiens sur deux coups francs, spécialité des Gunners. Dans le Figaro Sport, on parle d’un PSG « douché » par Nice avant d’affronter Arsenal. Pareil pour AS qui parle d’un Paris avec « des doutes » avant de rejoindre Londres mardi.

Kylian Mbappé doit répondre présent

Kylian Mbappé est attendu au tournant, comme l’écrit L’Equipe. De retour de blessure, le Français est très attendu pour la finale de Coupe du Roi face au Barça, ce samedi. Critiqué et même sifflé après l’élimination contre Arsenal, l’attaquant traverse une période délicate au Real Madrid. Sa première saison madrilène manque d’un vrai titre marquant, et ce Clasico peut être l’occasion de relancer la dynamique. Après deux lourdes défaites face au Barça, Mbappé doit répondre présent pour éviter un nouvel échec collectif. Son état physique reste une interrogation, mais l’heure est venue pour lui de prouver qu’il peut être décisif dans les grands rendez-vous. Marca explique que Mbappé va jouer sa première finale sur le sol espagnol. Il est encore marqué par la chute de Madrid en Ligue des Champions face à Arsenal. Cette compétition est devenue un mur que le Français n’est pas capable de surmonter, dans lequel il ne trouve pas la paix. Rendez-vous ce soir pour se consoler

Ce que risquait le Real Madrid en cas de retrait

En boycottant la conférence de presse et l’entraînement officiel dans le cadre de la finale de Coupe du Roi, le Real Madrid a fait craindre une absence en finale, exposant le club à de lourdes sanctions. S’il s’était retiré, le Barça aurait affronté la Real Sociedad et Madrid aurait été exclu de la prochaine Coupe du Roi. En cas de non-présentation sans annonce, le Barça aurait été sacré champion par forfait (3-0). Ces scénarios prévoyaient aussi une amende entre 6 001 et 9 000 euros. Finalement, Madrid a fait machine arrière et la finale a bien eu lieu. Le président de la Liga a d’ailleurs réagi à tout ça, lui qui est pourtant supporter du Real Madrid : «ce n’est pas du football, c’est le contrôle du pouvoir», a-t-il réagi dans la soirée.