OM : la sortie forte de Roberto De Zerbi sur Leonardo Balerdi

Il faut sauver le soldat Balerdi. Capitaine de l’Olympique de Marseille, l’international argentin (9 sélections) vit un début de saison plus que chaotique. Coupable de trop nombreuses erreurs individuelles et peu rassurant depuis la reprise, le défenseur de 26 ans incarne, à ce titre, les débuts ratés du club marseillais, dixième de Ligue 1 après trois journées. Critiqué ces dernières semaines, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a, dans le même temps, vu les arrivées de Facundo Medina, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd ou encore Benjamin Pavard. De quoi remettre en cause son statut ? Rien est moins sûr.

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse, ce jeudi, avant la rencontre face au FC Lorient, Roberto De Zerbi a, en effet, tenu à apporter son soutien au natif de Villa Mercedes. «Balerdi il a un début de championnat très difficile, c’est évident mais Balerdi ça reste le capitaine indiscutable, un joueur très important et quand mes joueurs sont en difficulté j’essaie d’être encore plus proche d’eux, d’être encore plus affectueux. Je l’aime beaucoup, c‘est une personne exemplaire», a tout d’abord assuré le technicien italien face aux journalistes. Conscient de la mauvaise période traversée par son joueur, RDZ a, par ailleurs, souligné les qualités humaines de l’Argentin.

De Zerbi vole au secours de Balerdi

«En dehors des erreurs, un supporter de l’OM doit être fier d’avoir Balerdi, c’est une personne et un joueur de très gros calibre. Il sera sur le banc quand il sera sur le banc et sur le terrain quand il sera sur le terrain. Il pourra jouer 50 matches, peut-être. Balerdi, c’est un joueur déterminant pour nous. On a un banc important donc celui qui sera fatigué ou moins bon ira sur le banc, c’est normal». En difficulté, le droitier d’1m87 pourrait d’ailleurs débuter la rencontre face aux Merlus dans la peau d’un remplaçant.

La suite après cette publicité

«Sur Rulli et Balerdi, il faut voir. Ils ont voyagé, Balerdi a joué 90 minutes. C’est possible qu’il joue, comme l’inverse. J’ai une idée en tête», a ainsi avoué l’ancien coach de Brighton, assurant dans le même temps que le numéro 5 marseillais était en forme malgré un long voyage effectué durant cette dernière trêve internationale. Sous pression, Leonardo Balerdi peut donc compter sur la confiance de son entraîneur. Il faudra, toutefois, rebondir rapidement, au risque de voir son statut largement remis en cause dans les semaines à venir…