OM : 4000 supporters marseillais attendus à Madrid

Large vainqueur de Lorient vendredi soir, l’Olympique de Marseille s’apprête désormais à faire ses grands débuts en Ligue des Champions. Et quels débuts… Opposés au Real Madrid, mardi prochain, les hommes de Roberto De Zerbi auront fort à faire. Une rencontre qui a toutefois été classée à haut risque. En effet, 4000 supporters marseillais sont attendus à Madrid. RMC Sport précise qu’une dizaine de bus et de minibus partiront de Marseille ou d’autres régions et le reste des déplacements s’effectuera en avion ou en voiture.

De son côté, la police espagnole prévoit des mesures drastiques, qui plus est après les incidents de 2008, lors d’Atlético-OM, avec l’affaire Santos Mirasierra. Ce supporter marseillais du CU84, accusé d’avoir bousculé un policier espagnol, avait été détenu plus de deux mois en Espagne avant d’être transféré en France, et condamné à purger une peine de quatre mois et demi de prison à la maison d’arrêt de Luynes puis dix mois avec bracelet électronique.