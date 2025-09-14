Georges Mikautadze s’est sacrifié pour sauver l’OL

Georges Mikautadze s’est sacrifié pour l’OL. C’est ainsi que l’attaquant géorgien a perçu son transfert à Villarreal dans les dernières heures du mercato. Dans l’urgence de réaliser une dernière grosse vente pour entrer dans les clous financièrement, Lyon avait deux choix : vendre Malick Fofana, ou Mikautadze. Le premier est resté, tandis que le second a rejoint le club espagnol, qui a déboursé 36 millions d’euros pour le recruter.

«Il restait, on va dire, 4 ou 5 jours de mercato. On sait qu’il y avait une vente qui devait se faire, donc j’ai eu une cetteopportunitéé avec Villarreal, rembobine le Géorgien au micro du Canal Football Club. C’est comme ça que ça s’est passé, et assez rapidement. Donc ouais, on peut dire que je me suis sacrifié pour sauver le club que j’aime.»