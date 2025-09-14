Menu Rechercher
Commenter 13
Ligue 1

Georges Mikautadze s’est sacrifié pour sauver l’OL

Par Jordan Pardon
1 min.
Georges Mikautadze @Maxppp

Georges Mikautadze s’est sacrifié pour l’OL. C’est ainsi que l’attaquant géorgien a perçu son transfert à Villarreal dans les dernières heures du mercato. Dans l’urgence de réaliser une dernière grosse vente pour entrer dans les clous financièrement, Lyon avait deux choix : vendre Malick Fofana, ou Mikautadze. Le premier est resté, tandis que le second a rejoint le club espagnol, qui a déboursé 36 millions d’euros pour le recruter.

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
"Je me suis sacrifié pour sauver le club que j'aime" 🤕

L'interview exclusive de Georges Mikautadze est à retrouver ce soir dans le CANAL Football Club dès 19h30 en clair sur CANAL+ 📺
Voir sur X

«Il restait, on va dire, 4 ou 5 jours de mercato. On sait qu’il y avait une vente qui devait se faire, donc j’ai eu une cetteopportunitéé avec Villarreal, rembobine le Géorgien au micro du Canal Football Club. C’est comme ça que ça s’est passé, et assez rapidement. Donc ouais, on peut dire que je me suis sacrifié pour sauver le club que j’aime.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Liga
Villarreal
Georges Mikautadze

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Liga Liga
Villarreal Logo Villarreal
Georges Mikautadze Georges Mikautadze
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier