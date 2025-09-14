L’ancien Marseillais Luis Suárez encore buteur avec le Sporting CP

Luis Suárez, ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, a offert la victoire au Sporting (2-1) sur la pelouse de Famalicão lors de la 5e journée de la Liga portugaise. Menés dès la 17e minute après un but de Gustavo Sá, les Lisboètes ont réagi grâce à Pedro Gonçalves (22e), avant que l’attaquant colombien ne scelle le succès des siens en seconde période. Déjà buteur sur une action finalement annulée pour hors-jeu en première mi-temps, Suárez a cette fois trouvé la faille pour de bon, confirmant sa grande forme actuelle.

La suite après cette publicité

Tout juste revenu d’une brillante performance avec la Colombie — un quadruplé contre le Venezuela — il poursuit donc sur sa lancée. Famalicão, jusque-là invaincu et privé de plusieurs joueurs clés, dont Léo Realpe (suspendu) et Óscar Aranda (blessé), chute à la cinquième place avec 10 points. Le Sporting grimpe à la deuxième place avec 12 unités, à trois longueurs du leader, le FC Porto, vainqueur du Nacional. À Marseille, Luis Suárez n’avait disputé que 11 matchs lors de la saison 2022-2023, inscrivant seulement trois buts.