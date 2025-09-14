Le groupe du PSG face à Lens sans Doué ni Dembélé
La trêve internationale a fait des dégâts. Résultat : le Paris Saint-Germain devra faire sans Ousmane Dembélé et Désiré Doué pour la réception de Lens ce dimanche après-midi au Parc des Princes (17h15). Le club de la capitale a dévoilé le groupe de joueurs retenus pour la rencontre, et les deux internationaux français sont les seuls absents.
Pour rappel, le premier devrait manquer encore 5 à 6 semaines de compétition, et souffre d’une déchirure des ischio-jambiers droits, tandis que le second devrait être écarté des terrains pour 3 à 4 semaines suite à sa blessure au mollet. À noter que la rencontre de ce soir marquera les adieux de Presnel Kimpembe au Parc des Princes, le champion du monde 2018 s’étant engagé avec le Qatar Sport Club.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer