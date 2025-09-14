Le groupe du PSG face à Lens sans Doué ni Dembélé

La trêve internationale a fait des dégâts. Résultat : le Paris Saint-Germain devra faire sans Ousmane Dembélé et Désiré Doué pour la réception de Lens ce dimanche après-midi au Parc des Princes (17h15). Le club de la capitale a dévoilé le groupe de joueurs retenus pour la rencontre, et les deux internationaux français sont les seuls absents.

Pour rappel, le premier devrait manquer encore 5 à 6 semaines de compétition, et souffre d’une déchirure des ischio-jambiers droits, tandis que le second devrait être écarté des terrains pour 3 à 4 semaines suite à sa blessure au mollet. À noter que la rencontre de ce soir marquera les adieux de Presnel Kimpembe au Parc des Princes, le champion du monde 2018 s’étant engagé avec le Qatar Sport Club.