Ligue 1

Le groupe du PSG face à Lens sans Doué ni Dembélé

Par Jordan Pardon
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp
PSG Lens
La trêve internationale a fait des dégâts. Résultat : le Paris Saint-Germain devra faire sans Ousmane Dembélé et Désiré Doué pour la réception de Lens ce dimanche après-midi au Parc des Princes (17h15). Le club de la capitale a dévoilé le groupe de joueurs retenus pour la rencontre, et les deux internationaux français sont les seuls absents.

Paris Saint-Germain
📄 Le groupe Rouge et Bleu pour #PSGRCL !

Rendez-vous au Parc des Princes ! 🔴🔵

@Ligue1
Pour rappel, le premier devrait manquer encore 5 à 6 semaines de compétition, et souffre d’une déchirure des ischio-jambiers droits, tandis que le second devrait être écarté des terrains pour 3 à 4 semaines suite à sa blessure au mollet. À noter que la rencontre de ce soir marquera les adieux de Presnel Kimpembe au Parc des Princes, le champion du monde 2018 s’étant engagé avec le Qatar Sport Club.

