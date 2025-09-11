OM : De Zerbi a rassuré Gouiri

Recruté en janvier dernier par l’OM, Amine Gouiri a vite séduit son nouvel environnement. Sa technique en mouvement lui a permis de devenir la référence offensive lors de la deuxième partie de saison. Pourtant, il a vu débarquer un sacré concurrent cet été en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang. Et pour Roberto De Zerbi, il était hors de question de laisser son attaquant gamberger.

«Quand on a pris Aubameyang, Benatia et moi on a tout de suite parlé à Gouiri pour lui dire que les choses ne changeaient pas. Il y a plus de matchs cette année avec la C1, il faut une équipe forte. Je ne pense pas que ce soit un problème mental. C’est plus physique je pense. Aux Pays-Bas, j’en avais déjà parlé avec mes préparateurs. C’est tout, ça reste comme Balerdi un joueur très important», a expliqué le coach italien en conférence de presse.