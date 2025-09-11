La réponse cash de Véronique Rabiot sur l’AC Milan

Le "jour de Rabiot". Ce jeudi, la presse italienne s’enflamme pour l’arrivée du Duc en Lombardie. Attendu en fin de matinée, le Français a été accueilli par des fans et des journalistes, curieux de connaître ses premières impressions. Adrien Rabiot a été bref mais clair : «je suis très content d’être ici. Forza Milan !» Jamais loin de son fils, sa mère et agent, Véronique, a aussi été questionnée par la presse.

Un journaliste lui a demandé si l’AC Milan était le premier choix de l’international tricolore sur le mercato. Après avoir demandé à ce qu’on lui traduise la question, elle a lâché : «Bien sûr ! Bien sûr que c’est le premier choix.» Une réponse directe qui a de quoi rassurer les tifosi.