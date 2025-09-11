Menu Rechercher
La réponse cash de Véronique Rabiot sur l’AC Milan

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Véronique Rabiot @Maxppp

Le "jour de Rabiot". Ce jeudi, la presse italienne s’enflamme pour l’arrivée du Duc en Lombardie. Attendu en fin de matinée, le Français a été accueilli par des fans et des journalistes, curieux de connaître ses premières impressions. Adrien Rabiot a été bref mais clair : «je suis très content d’être ici. Forza Milan Jamais loin de son fils, sa mère et agent, Véronique, a aussi été questionnée par la presse.

MilanNews.it
🔴⚫️ Veronique, mamma e agente di #Rabiot, in esclusiva ai microfoni di @milannewsitofficial:

È sempre stata il #Milan la prima scelta di Adrien?
“𝑪𝒆𝒓𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒆̀ 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒂 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂 𝒔𝒄𝒆𝒍𝒕𝒂”

(Via @lollodean_ )
Un journaliste lui a demandé si l’AC Milan était le premier choix de l’international tricolore sur le mercato. Après avoir demandé à ce qu’on lui traduise la question, elle a lâché : «Bien sûr ! Bien sûr que c’est le premier choix.» Une réponse directe qui a de quoi rassurer les tifosi.

Pub. le - MAJ le
