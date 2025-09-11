AC Milan : les premiers mots d’Adrien Rabiot

Hier soir, Adrien Rabiot est sorti du silence. Discret depuis sa bagarre avec Jonathan Rowe et son départ de l’OM, le Français a publié un message sur Instagram à l’intention des fans olympiens.«Chers supporters marseillais, avant de commencer ma nouvelle aventure à Milan je voulais vous adresser un message. Depuis le 1er jour où je suis arrivé à Marignane, vous n’avez pas attaché d’importance à mon passé parisien, et m’avez tout de suite adopté en tant que Marseillais, et ce jusqu’à mon départ. Durant toute la saison vous m’avez encouragé, accompagné, porté, applaudi… vous avez été d’un soutien sans faille. J’ai senti cette ferveur, cette passion, cet amour du football qui vous anime et qui fait de Marseille une ville et un club unique en France. Je n’oublierai jamais l’ambiance du Vélodrome. Les chants, les tifos et ce "Aux armes". Les joies lors des célébrations et surtout cette sensation indescriptible de marquer dans ce stade… Ça aura été un immense plaisir de défendre vos couleurs, celles de l’Olympique de Marseille. Merci pour tout peuple Bleu & Blanc. DUC.»

Après avoir clôturé son histoire d’amour express avec l’OM, le milieu de terrain va pouvoir écrire un nouveau chapitre à Milan. Les médias italiens annoncent en chœur qu’il a quitté Paris en compagnie de Mike Maignan et qu’il est arrivé ce jeudi matin en Lombardie. Il a d’ailleurs confié : «je suis très content d’être ici. Forza Milan !» Il est ensuite monté dans une voiture, direction le centre d’entraînement. La Gazzetta dello Sport précise qu’il va participer à son premier entraînement à Milanello sous les ordres de Massimiliano Allegri, qu’il connaît très bien depuis leur collaboration à la Juventus.