Milan Skriniar entrouvre la porte à l’AC Milan

Cet été, Milan Skiniar a définitivement quitté le Paris Saint-Germain. Le défenseur est retourné à Galatasaray, lui dont le nom a été cité du côté de l’AC Milan. L’ancien de l’Inter a répondu à cette rumeur lors d’un entretien accordé à MilanNews.it. «Je n’ai jamais parlé à Milan. Je n’ai jamais eu de contact avec le club. Même mon agent n’était pas au courant.» Mais il n’a pas fermé la porte pour le futur.

La suite après cette publicité

«Rien n’est impossible. Il ne faut jamais dire jamais. On verra bien. J’ai un contrat de quatre ans à Fenerbahçe et j’y suis heureux. Les gens m’adorent et les supporters sont formidables. J’ai aussi une bonne relation avec le club. J’ai retrouvé de la régularité et je suis heureux. J’ai aussi progressé en termes de performances et je veux continuer. J’ai trente ans, le temps passe très vite. De plus, sur le marché des transferts actuel, tout le monde veut des joueurs plus jeunes. On verra bien, mais je suis très heureux à Istanbul et j’ai encore beaucoup de projets à y faire.» Le message est passé, et il ne devrait pas plaire aux fans de l’Inter, qui ne seraient pas contents de le voir revenir à Milan mais chez le club rival.