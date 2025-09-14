Liga
Liga : mené de deux buts, le Betis gâche finalement les plans de Levante
1 min.
@Maxppp
Levante a longtemps cru obtenir son premier succès de la saison, mais le promu devra finalement encore patienter. Face au Real Betis ce dimanche, les coéquipiers de l’ex-Lensois Goduine Koyalipou ont été tenus en échec (2-2). Ils avaient pourtant mené par deux buts d’écart grâce à une belle reprise de volée d’Isaac Romero (2e) et un numéro d’Etta Eyong (10e).
Classement live Liga
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Real Madrid
|12
|4
|+6
|4
|0
|0
|8
|2
|2
|Getafe
|9
|4
|+2
|3
|0
|1
|6
|4
|3
|Bilbao
|9
|4
|+2
|3
|0
|1
|6
|4
|4
|Villarreal
|7
|4
|+5
|2
|1
|1
|8
|3
|5
|Barcelone
|7
|3
|+4
|2
|1
|0
|7
|3
|6
|Espanyol
|7
|3
|+2
|2
|1
|0
|5
|3
|7
|Alavés
|7
|4
|+1
|2
|1
|1
|4
|3
|8
|Elche
|6
|4
|+2
|1
|3
|0
|6
|4
|9
|Betis
|6
|5
|0
|1
|3
|1
|6
|6
|10
|Osasuna
|6
|4
|0
|2
|0
|2
|2
|2
|11
|Atlético
|5
|4
|+1
|1
|2
|1
|5
|4
|12
|Valence
|4
|3
|+2
|1
|1
|1
|4
|2
|13
|Séville
|4
|4
|0
|1
|1
|2
|7
|7
|14
|Vallecano
|4
|4
|0
|1
|1
|2
|4
|4
|15
|Celta Vigo
|4
|5
|-2
|0
|4
|1
|4
|6
|16
|Oviedo
|3
|4
|-6
|1
|0
|3
|1
|7
|17
|Real Sociedad
|2
|4
|-2
|0
|2
|2
|4
|6
|18
|Levante
|1
|4
|-4
|0
|1
|3
|5
|9
|19
|Majorque
|1
|3
|-4
|0
|1
|2
|2
|6
|20
|Girona
|1
|4
|-9
|0
|1
|3
|2
|11
Cucho Hernandez a réduit l’écart d’une magnifique frappe à l’entrée de la surface juste avant la mi-temps (45+2e), tandis que Pablo Fornals a égalisé de la tête sur un amour de ballon d’Ez Abde (81e). Au classement, le Betis est 9e. Levante est 18e et prend son premier point de la saison.
