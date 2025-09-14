Menu Rechercher
Liga : mené de deux buts, le Betis gâche finalement les plans de Levante

Par Jordan Pardon
1 min.
lEVANTE @Maxppp
Levante 2-2 Betis

Levante a longtemps cru obtenir son premier succès de la saison, mais le promu devra finalement encore patienter. Face au Real Betis ce dimanche, les coéquipiers de l’ex-Lensois Goduine Koyalipou ont été tenus en échec (2-2). Ils avaient pourtant mené par deux buts d’écart grâce à une belle reprise de volée d’Isaac Romero (2e) et un numéro d’Etta Eyong (10e).

Classement live Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Real Madrid Real Madrid 12 4 +6 4 0 0 8 2
2 Logo Getafe Getafe 9 4 +2 3 0 1 6 4
3 Logo Bilbao Bilbao 9 4 +2 3 0 1 6 4
4 Logo Villarreal Villarreal 7 4 +5 2 1 1 8 3
5 Logo Barcelone Barcelone 7 3 +4 2 1 0 7 3
6 Logo Espanyol Espanyol 7 3 +2 2 1 0 5 3
7 Logo Alavés Alavés 7 4 +1 2 1 1 4 3
8 Logo Elche Elche 6 4 +2 1 3 0 6 4
9 Logo Betis Betis 6 5 0 1 3 1 6 6
10 Logo Osasuna Osasuna 6 4 0 2 0 2 2 2
11 Logo Atlético Atlético 5 4 +1 1 2 1 5 4
12 Logo Valence Valence 4 3 +2 1 1 1 4 2
13 Logo Séville Séville 4 4 0 1 1 2 7 7
14 Logo Vallecano Vallecano 4 4 0 1 1 2 4 4
15 Logo Celta Vigo Celta Vigo 4 5 -2 0 4 1 4 6
16 Logo Oviedo Oviedo 3 4 -6 1 0 3 1 7
17 Logo Real Sociedad Real Sociedad 2 4 -2 0 2 2 4 6
18 Logo Levante Levante 1 4 -4 0 1 3 5 9
19 Logo Majorque Majorque 1 3 -4 0 1 2 2 6
20 Logo Girona Girona 1 4 -9 0 1 3 2 11
Cucho Hernandez a réduit l’écart d’une magnifique frappe à l’entrée de la surface juste avant la mi-temps (45+2e), tandis que Pablo Fornals a égalisé de la tête sur un amour de ballon d’Ez Abde (81e). Au classement, le Betis est 9e. Levante est 18e et prend son premier point de la saison.

Pub. le - MAJ le
