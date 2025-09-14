Liga : mené de deux buts, le Betis gâche finalement les plans de Levante

Levante a longtemps cru obtenir son premier succès de la saison, mais le promu devra finalement encore patienter. Face au Real Betis ce dimanche, les coéquipiers de l’ex-Lensois Goduine Koyalipou ont été tenus en échec (2-2). Ils avaient pourtant mené par deux buts d’écart grâce à une belle reprise de volée d’Isaac Romero (2e) et un numéro d’Etta Eyong (10e).

Cucho Hernandez a réduit l’écart d’une magnifique frappe à l’entrée de la surface juste avant la mi-temps (45+2e), tandis que Pablo Fornals a égalisé de la tête sur un amour de ballon d’Ez Abde (81e). Au classement, le Betis est 9e. Levante est 18e et prend son premier point de la saison.