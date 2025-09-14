Ligue 1
PSG : Lee Kang-in et Lucas Beraldo sortent aussi sur blessure
Lee Kang-In a dû quitter le terrain prématurément lors de PSG-Lens. Le milieu sud-coréen s’est écroulé en seconde période (56e), se tenant la cheville droite, signe d’une possible blessure sérieuse. Déjà touché par plusieurs absences, le PSG voit ainsi un nouveau coup dur s’ajouter à sa soirée compliquée.
Quelques minutes plus tard (69e), c’est Beraldo qui s’est blessé à son tour : le défenseur brésilien a vu sa cheville tourner et la civière est entrée sur la pelouse pour l’évacuer. Un scénario inquiétant alors que Kvaratskhelia avait déjà dû quitter ses partenaires en première période.
