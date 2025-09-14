Menu Rechercher
PSG : Lee Kang-in et Lucas Beraldo sortent aussi sur blessure

Par Valentin Feuillette
Kang-in Lee @Maxppp
PSG 2-0 Lens

Lee Kang-In a dû quitter le terrain prématurément lors de PSG-Lens. Le milieu sud-coréen s’est écroulé en seconde période (56e), se tenant la cheville droite, signe d’une possible blessure sérieuse. Déjà touché par plusieurs absences, le PSG voit ainsi un nouveau coup dur s’ajouter à sa soirée compliquée.

Quelques minutes plus tard (69e), c’est Beraldo qui s’est blessé à son tour : le défenseur brésilien a vu sa cheville tourner et la civière est entrée sur la pelouse pour l’évacuer. Un scénario inquiétant alors que Kvaratskhelia avait déjà dû quitter ses partenaires en première période.

Pub. le - MAJ le
