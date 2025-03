La FIFA dévoile le prize money hallucinant de sa Coupe du Monde des Clubs

La toute nouvelle Coupe du Monde des Clubs approche à grands pas. La compétition n’a d’ailleurs même pas commencé (15 juin-13 juillet 2025) qu’elle est déjà victime d’une première polémique après avoir exclu les Mexicains de Club Léon, où évolue James Rodriguez, en raison des règles de multipropriétés. La direction peut se mordre les doigts car elle fait une croix sur une montagne d’argent frais. La FIFA a en effet dévoilé les différents montants que toucheront les participants à cette compétition aux États-Unis. L’organisation a mis les petits plats dans les grands pour être certaine d’avoir les meilleures équipes avec elle.

Les sommes sont tout simplement énormes. Les 32 inscrits se répartiront 1 milliard de dollars, soit environ 926 M€. 475 M$ (440 M€) seront distribués sur des critères de performances et 525 M$ (486 M€) à titre de participation. Évidemment, le vainqueur repartira avec le plus gros lot : 125 M$ (115 M€). «Cela représente la plus grosse dotation jamais attribuée à une compétition comprenant une phase de groupes et une phase à élimination directe pour un total maximum de sept matches et avec un montant possible de 125 millions de dollars prévu pour le vainqueur» se satisfait la FIFA dans son communiqué publié ce mercredi, fière également d’annoncer un objectif de redistribution «de 250 M$ (231 M€) dans le football aux quatre coins de la planète.»

Les clubs européens vont toucher plus que les autres

Les équipes européennes sont les mieux loties car elles toucheront entre 12,81 M$ (11,86 M€) et 38,19 M$ (35,38 M€) rien que pour leur ticket d’entrée. Cette fourchette très large se base sur «un classement établi selon des critères sportifs et commerciaux» dont les détails ne sont pas encore connus. Les participants sud-américains empocheront 15,21 M$ (14,09 M€), les autres clubs américains recevront 9,55 M$ (8,84 M€), tout comme pour les équipes asiatiques et africaines, quand les formations d’Océanie n’auront droit qu’à 3,58 M$ (3,31 M€) à titre de participation à cette compétition.

Les critères sportifs sont, eux aussi, importants. Rien que pour la phase de groupes (3 matchs), la FIFA attribue une dotation de 2 M$ (1,85 M€) pour une victoire et de 1 M$ (920 000 €) pour un nul. Une qualification en 8e de finale permettra de débloquer 7,5 M$ (6,94 M€) additionnels. Après cela, les chiffres s’envolent encore un peu plus. Un quart de finaliste touchera 13,125 M$ (12,16 M€) et un demi-finaliste 21 M$ (19,45 M€). Le pompon revient évidemment aux deux finalistes. Le perdant sera tout de même doté de 30 M$ (27,79 M€) quand le vainqueur repartira avec un chèque en plus de 40 M$ (37,05 M€) supplémentaires. De quoi motiver les clubs.