Mondial des Clubs : le club exclu sort du silence et veut attaquer la FIFA

Du 14 juin au 13 juillet prochain, la première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA débutera aux États-Unis. Un tournoi organisé tous les quatre ans, dans une nouvelle formule où 32 équipes ont été conviées à cet événement, dont la formation mexicaine du Club Léon. Cependant, la FIFA vient d’annoncer que le Club Léon, là où évolue le Colombien James Rodríguez, venait d’être écarté de la compétition en raison des règles de multipropriétés et que l’équipe remplaçante serait bientôt connue.

La suite après cette publicité

«Une décision formellement contestée par le club mexicain, qui se dit prêt à aller en justice pour participer à la compétition : le Club Léon s’indigne de la décision prise par la FIFA, qui pourrait nous exclure de la prochaine Coupe du Monde des Clubs (…) Nous avons présenté toutes les preuves et tous les documents confirmant que le Club León est géré de manière autonome dans tous les aspects économiques, administratifs et sportifs. Si le Club León est empêché de participer à la Coupe du monde des clubs 2025 avec les mêmes droits que ceux qu’il a obtenus sur le terrain, nous irons jusqu’aux ultimes conséquences devant les plus hautes juridictions et tribunaux sportifs», prévient-il dans un communiqué.