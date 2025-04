PL : Newcastle écrase Ipswich et grimpe sur le podium, Wolverhampton enchaîne avec une sixième victoire

Ce samedi, le multiplex de la 34e journée de Premier League avait lieu à 16h. Au terme d’un match maîtrisé, Newcastle s’est largement imposé face à Ipswich au terme d’un match parfaitement maîtrisé. Alors qu’Isak a lancé les Magpies juste avant la pause, Dan Burn et William Osula ont entériné le succès de Newcastle en seconde période. Avec ce succès, les hommes d’Eddie Howe grimpent à la 3e place et sont en bonne position dans la course à la Ligue des Champions. En forme ces dernières semaines, Wolverhampton a enchaîné face à Leicester ce samedi.

Vainqueur de leurs cinq derniers matches en championnat, les Wolves ont enchaîné face à Leicester avec un but de Matheus Cunha en première période. Lors du second acte, Jørgen Strand Larsen et Toti Gomes ont enfoncé des Foxes déjà condamnés à la descente en Championship. Face à West Ham, Brighton a été à réaction et a renversé les Hammers grâce à des buts de Mitoma et Baleba en fin de match. Les Seagulls pointent à la 9e place. En déplacement à Southampton, Fulham a également renversé la vapeur avec deux buts en fin de match (1-2).

Les résultats du multiplex :

Brighton 3-2 West Ham : Ayari (13e), Mitoma (89e), Baleba (90+2e) / Kudus (49e), Soucek (83e)

Newcastle 3-0 Ipswich : Isak (45+4e), Burn (56e), Osula (80e)

Southampton 1-2 Fulham : Stephens (14e) / Smith Rowe (72e), Sessegnon (90+2e)

Wolverhampton 3-0 Leicester : Cunha (33e), Larsen (56e), Gomes (85e)