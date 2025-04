Pep Guardiola recolle les morceaux avec son épouse

Après l’annonce de leur séparation en janvier, Pep Guardiola et sa femme Cristina Serra se donneraient finalement une seconde chance. Le manager de Manchester City et son épouse, ensemble depuis trois décennies et parents de trois enfants, auraient renoué lors des vacances de Pâques passées à Barcelone, selon le média catalan El Nacional. Le couple, qui avait amorcé des démarches de divorce en février, porterait toujours leurs alliances et chercherait à relancer leur histoire, malgré des années de vie à distance.

Cristina, entrepreneuse dans la mode, avait quitté Manchester dès 2019 pour s’installer de nouveau à Barcelone, et c’est notamment la décision de Guardiola de prolonger avec City jusqu’en 2027 qui aurait accéléré leur rupture. Désormais, l’entraîneur de 54 ans s’engagerait à se rendre une fois par semaine en Catalogne entre les matchs pour préserver ce nouveau départ.