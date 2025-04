Ligue 1 : les confidences de Jérémy Stinat après Auxerre - OM

C’est un match de Ligue 1 qui avait beaucoup fait parler, mais pas pour les bonnes raisons. Le 22 février dernier, l’OM se déplaçait sur la pelouse de l’Abbé-Deschamps pour y affronter Auxerre, s’inclinait lourdement (0-3). Extrêmement frustré par cette lourde défaite, Pablo Longoria avait complètement pété les plombs, avant même que la rencontre n’arrive à son terme. Intenable après la coup de sifflet final, le président de l’Olympique de Marseille avait lâché le mot « corruption », face caméra. Une attitude qui lui aura valu 15 matchs de suspension. Arbitre de cette partie, Jérémy Stinat est revenu sur cet évènement difficile, et sur les graves conséquences qui en ont découlé.

Dans un entretien pour Ouest-France, celui qui officie depuis presque sept ans sur les pelouses de l’élite du football français a largement détaillé le harcèlement dont il a été victime après cette 23e journée. L’homme en noir a expliqué avoir regretté voir sa famille être touchée par les réactions à son encontre, plus particulièrement sa mère : « notre mère a été très inquiète, surtout pour ce qui est arrivé à la famille, par rapport à la sécurité. Elle était même plus inquiète que nous. Elle ne comprend pas ce déchaînement de violence, de mots. Et encore, elle n’est pas sur les réseaux sociaux et heureusement. » Un épisode malheureusement trop banal dans le football, et un phénomène qui touche la plupart des nations. En Espagne, la polémique a enflé ce vendredi après les larmes de Ricardo de Burgos Bengoetxea en conférence de presse avant la finale de la Coupe du Roi, qui a raconté voir son fils être victime de harcèlement à l’école suite aux critiques autour de ses décisions.