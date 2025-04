Les confidences de Rudi Garcia sur le futur de Kevin De Bruyne

En poste depuis trois mois à la tête des Diables Rouges, Rudi Garcia est revenu sur l’avenir de Kevin De Bruyne, qui a d’ores et déjà annoncé son départ de Manchester City à l’issue de la saison. «Il va quitter Manchester City après dix ans incroyables dans l’un des plus meilleurs clubs du monde. Avec beaucoup de trophées gagnés. On fait confiance à Kevin pour faire un bon choix pour la suite de sa carrière. Il a encore de belles choses à faire et du plaisir à prendre. Notamment avec l’équipe nationale. C’est ce qui nous intéresse le plus. Il va rester – au moins jusqu’à la Coupe du monde – un des joueurs les plus importants de la sélection», a tout d’abord commenté l’entraîneur français à RTL Info Belgique.

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «s’il reste en Europe, en Premier League ou dans un championnat comme l’Espagne, ça peut être très bien. S’il va en MLS il y a du pour et du contre. Le contre, c’est le décalage horaire et les temps de trajets pour venir jouer. Mais quand j’étais entraîneur de club, j’ai eu beaucoup de Sud Américains, des Brésiliens qui allaient en sélection et revenaient ensuite. Il faut juste gérer la récupération en suite. Le pour, c’est une nouvelle expérience de vie pour lui et sa famille. Il y a aussi le fait de jouer régulièrement mais peut-être de jouer moins. L’Arabie saoudite, ça peut être très bien aussi. On fera confiance à Kevin et on s’adaptera par rapport à son choix». Affaire à suivre…