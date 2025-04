Les révélations ubuesques de Dimitri Payet sur sa relation extra-conjugale

Depuis deux ans, Dimitri Payet évolue du côté du Brésil où il porte les couleurs de Vasco de Gama. Un choix de carrière exotique qui a marqué le crépuscule d’une riche carrière en Europe où le Réunionnais a laissé son empreinte en France et en Angleterre à travers des passages réussis dans chacun de ses clubs. Aujourd’hui âgé de 38 ans, l’ancien de West Ham et de l’OM ne fait pas forcément parler que pour ses prouesses footballistiques. En effet, depuis quelques semaines, le milieu offensif est englué dans une affaire extra-conjugale assez loufoque avec une avocate brésilienne du nom de Larissa Ferrari. Ces derniers mois, cette dernière est sortie du silence pour dénoncer certaines pratiques ubuesques que Dimitri Payet pouvait avoir avec elle.

«En décembre, nous avons eu notre première dispute et il a commencé à me dire qu’il allait m’infliger des punitions. Il me demandait des preuves d’amour qui consistaient en des humiliations. J’ai enregistré des vidéos dans lesquelles je buvais mon urine, je buvais l’eau de la cuvette des toilettes, je léchais le sol», expliquait ainsi la plaignante dans un procès-verbal récolté par l’AFP. L’avocate brésilienne a ainsi déposé deux plaintes contre Dimitri Payet, l’une dans l’état de Rio de Janeiro, l’autre dans l’état du Parana, pour dénoncer des faits d’agression psychologique, verbale et physique, ainsi que pour menaces. Et alors que ni Vasco de Gama, ni Dimitri Payet n’avaient répondu aux multiples récits de Larissa Ferrari, l’ancien joueur de l’ASSE est sorti du silence le 16 avril dernier. Dans son audition à la police de Rio de Janeiro, qui a fuité dans la presse brésilienne ce vendredi, Payet fait quelques révélations assez choquantes sur la relation sado-masochiste qu’il entretenait avec la femme.

Boire de l’urine était courant et consenti dans la relation extra-conjugale de Dimitri Payet

Marié et père de quatre enfants, le Français a alors révélé quelques détails sordides pour expliquer qu’il n’avait en aucun cas agressé Larissa Ferrari. Confirmant dans un premier temps cette relation extra-conjugale, le joueur de 38 ans a ensuite répondu aux accusations prononcées par son ancienne maitresse. Dans sa déclaration, le natif de Saint-Pierre en Réunion explique qu’il a rencontré la femme de 28 ans sur Instagram et que la discussion s’est très vite tournée vers le sexe. Dès lors, la jeune femme aurait envoyé des vidéos intimes et que la relation s’est rapidement tourné vers un vice sado-masochiste qui pouvait se pratiquer de manière virtuelle ou en personne avec le consentement des deux personnes, selon Dimitri Payet.

Toujours plus loin dans ses révélations, l’ancien international français (38 sélections, 8 buts) a affirmé que Larissa Ferrari avait envoyé des vidéos d’elle en train de boire son urine et en train de se plonger la tête dans ses toilettes. Boire de l’urine était donc courant et consenti dans le couple et l’avocate demandait souvent au joueur de lui uriner dessus selon lui. L’un des autres vices de Dimitri Payet était de faire l’amour à cette dernière en robe de mariée. Une lubie que l’intéressé a avouée lors de son audition. Pour ce qui est des agressions pointées du doigt par la victime, le joueur formé au FC Nantes a expliqué que Larissa Ferrari lui demandait des fessées et que sa peau claire lui laissait forcément des marques. La même justification a été donnée pour les marques entre les jambes de la plaignante qui seraient dues aux chaises sur lesquelles plusieurs rapports sexuels auraient eu lieu.