Comment gérer les joueurs en fin de contrat avant la Coupe du monde des clubs ?

À année exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Réunis ce mercredi 23 avril 2025, les membres du Conseil d’administration de la LFP ont ainsi décidé d’ajuster le calendrier pour planifier le mercato estival. Dès lors, il y aura d’abord dix jours, du 1er au 10 juin, «qui permettront à chaque association d’un club participant à cette compétition de disposer d’une fenêtre de mercato avant le début de la compétition. À la suite de la période complémentaire liée à la Coupe du monde des clubs et pour respecter la limite de jours autorisés par la Fifa, le mercato estival habituel démarrera lundi 16 juin et s’achèvera le lundi 1er septembre 2025 à 20 heures». Mais ce n’est pas tout.

Mercato aménagé, contrats à renégocier

Si la fenêtre estivale va donc être réorganisée, l’avenir des joueurs en fin de contrat en 2025 - et amenés à participer à la Coupe du monde des clubs cet été - pose également question. En effet, plusieurs joueurs liés à leur club jusqu’au 30 juin prochain s’apprêtent à disputer la compétition. Oui mais voilà, en fonction de l’avancée du tournoi, organisé aux Etats-Unis, certaines équipes qualifiées pour les huitièmes de finale ou pour les quarts de finale auront des matchs programmés à partir du 1er juillet. Dès lors, certains joueurs pourraient s’arrêter en cours de tournoi si le contrat se termine le 30 juin. Pour rappel, aucun accord n’existe entre la FIFPro, représentant des joueurs, et la FIFA à ce sujet.

Dernièrement, Kevin De Bruyne - qui a annoncé son départ de Manchester City en fin de saison - a servi d’exemple puisque Pep Guardiola a confirmé qu’il ne savait pas s’il pourra compter sur l’international belge en cas de qualification des Citizens pour la phase finale sur le sol américain. «Le club doit parler avec lui ou bien Kevin doit dire ce qu’il souhaite. Les trois premiers matchs auront lieu avant la fin de son contrat le 30 juin mais après cela, si nous allons loin, je n’en sais rien», reconnaissait le technicien des Skyblues. Une contrainte valable pour toutes les formations engagées dans la compétition et qui devront donc trouver un accord avec les joueurs afin de prolonger le contrat jusqu’à la fin du tournoi.

Le PSG épargné

Ces dernières semaines, plusieurs joueurs en fin de contrat, via leurs représentants, ont d’ailleurs demandé des précisions sur ce sujet afin de connaître les conditions d’une éventuelle prolongation de quelques jours et/ou semaines, notamment en ce qui concerne le salaire et les assurances. Qualifiée pour ce tournoi et présente dans le groupe G aux côtés de Manchester City (Angleterre), du Wydad AC (Maroc) et du Al Ain FC (Émirats arabes unis), la Juventus a ainsi débuté les négociations. «Nous discutons avec les clubs auxquels ils appartiennent et nous comptons beaucoup sur la volonté des joueurs. Ce sont des décisions qui seront prises à la fin du championnat. Mais nous discutons, nous espérons trouver la bonne solution», avouait en ce sens Cristiano Giuntoli, directeur du football de la formation turinoise.

Dans les faits, les joueurs prêtés avec une obligation d’achat (Michele Di Gregorio, Lloyd Kelly et Nico Gonzalez) pourront donc disputer la Coupe du monde des Clubs. Prêté par Milan avec un droit de rachat - que les Bianconeri devraient exercer - Pierre Kalulu devrait lui aussi faire partie de l’aventure américaine. En revanche, pour Francisco Conceicao - qui dispose d’une clause libératoire de 30 millions d’euros dans son contrat avec Porto - Renato Veiga et Randal Kolo Muani, arrivés sous la forme d’un prêt sec, la Juve devra trouver un nouvel accord avec les clubs concernés, à savoir Chelsea et le PSG. Sans ce terrain d’entente, les trois joueurs précédemment cités quitteront alors le Piémont et la Juve ne pourra pas compter sur eux au-delà du 30 juin. Un casse-tête que ne se posera cependant pas le PSG puisqu’aucun joueur du club de la capitale ne voit son contrat arriver à son terme…