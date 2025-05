LOSC : Matias Fernandez-Pardo se satisfait du nul contre l’OM

À Marseille, il y a le Prado. À Lille, il y a Matias Fernandez-Pardo. Recruté l’été dernier en provenance de La Gantoise, le natif de Bruxelles monte en puissance ces dernières semaines avec le LOSC. Sur ses six derniers matches avec les Dogues, le milieu offensif de 20 ans reste sur trois buts et une passe décisive. Sa dernière réalisation remonte à quelques minutes avec un but de l’égalisation précieux face à l’OM ce dimanche. Interrogé à l’issue de la rencontre, le numéro 19 nordiste n’a pas caché sa joie et a expliqué qu’il voulait faire encore mieux pour la suite :

«On a su revenir au score. On a mis un peu de pression en seconde période. On a fait un bon match globalement. C’est dommage de ne pas avoir mis ce deuxième. Il reste deux finales. On va tout faire pour gagner. J’ai pressé avec intensité. Quand la balle est revenue, j’ai pas réfléchi, j’ai tiré vers le bas. J’ai essayé de faire le plus rapidement possible. On est encore là et on va chercher d’aller le plus haut possible. Marseille joue très bien mais on aurait dû faire plus en première période. On a été très timides. On s’est lâchés en seconde période. C’est toujours compliqué d’aller chercher un résultat contre eux. J’espère continuer et faire de mieux en mieux à chaque match.»