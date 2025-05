Les gros regrets du vestiaire marseillais après le match nul contre Lille

Comptablement, ce match nul entre l’OM et Lille (1-1) n’est funeste pour personne, mais au regard des enjeux titanesques qui entourent la fin de saison marseillaise avec cette qualification impérative en Ligue des Champions, le vestiaire phocéen peinait à le digérer après la rencontre. Globalement dominateurs ce soir face au LOSC, aussi bien territorialement que techniquement, les hommes de Roberto De Zerbi ont finalement été rattrapés par un moment d’absence de leur homme providentiel cette saison, Geronimo Rulli.

L’Argentin, presque irréprochable depuis son arrivée l’été dernier, s’est rendu coupable d’une vilaine erreur de relance que Matias Fernandez-Pardo s’est empressé de sanctionner au retour des vestiaires. Après le coup de sifflet final, Amine Gouiri exprimait ses regrets, même si dans le fond, l’Algérien ne prenait pas ce résultat avec rejet : «je pense qu’ils n’ont pas été dangereux, qu’on a maîtrisé le match. On pouvait être plus tueurs, mais je pense que ce n’est pas un mauvais résultat, même si on aurait aimé gagner. On aura quand même un peu de regrets parce qu’on a eu les occasions mais on a notre destin en main», commentait l’ancien Rennais au micro de DAZN.

RDZ et Rabiot l’avaient mauvaise

Auteur d’un gros match et même passeur décisif pour Gouiri après une course dans le dos de la défense lilloise, Adrien Rabiot apparaissait un poil plus frustré, conscient que son équipe venait de louper une grosse occasion de se mettre à l’abri dans la course à la C1 : «c’est surtout le résultat qui est frustrant parce que vu le match qu’on a fait tous, je pense qu’on aurait mérité la victoire. On a eu pas mal d’occasions nettes, ils n’ont pas créé grand-chose, on leur a offert ce but, donc c’est assez frustrant, mais on garde notre 2e place, se consolait l’international tricolore. Mais dans la tête, c’est très positif parce que l’état d’esprit affiché ce soir est très bon. Si on continue sur les deux matchs qui restent, j’espère qu’on pourra fêter notre qualification à domicile. Dans ces matchs, on sait que si on ne peut pas les gagner, il faut savoir ne pas les perdre.»

Dans son sillage, Roberto De Zerbi grimaçait aussi au moment d’évoquer le résultat de son équipe, malgré des motifs d’espoirs entrevus à l’aube des deux dernières journées : «j’ai la même opinion (que Rabiot), on a fait un beau match, on méritait de gagner. Lille n’a pas tiré au but et on prend un but, c’est dommage, mais ce n’est pas de la faute de Geronimo, insistait l’Italien. Mais je crois que si on est quasiment 2e depuis le début de saison, c’est parce qu’on a cette personnalité et cette attitude. Ce soir, on a montré qu’on méritait de rester à cette place, mais ce n’est pas fini.» Il faudra transformer l’essai au Havre puis face à Rennes. En attendant, Marseille reste 2e ce soir, et laisse Monaco dans le rétroviseur.