LOSC - OM : la sortie de piste inattendue de l’irréprochable Gerónimo Rulli !

Arrivé à l’Olympique de Marseille avec la lourde tâche d’incarner la sérénité dans les cages phocéennes, Geronimo Rulli a longtemps répondu présent. Auteur d’une saison régulière et rassurante, l’Argentin s’est rapidement imposé comme un pilier de la défense marseillaise. Par ses arrêts décisifs, sa lecture du jeu et sa capacité à relancer proprement, il a permis à l’OM de rester compétitif dans les moments-clés de la saison. Son calme olympien et son expérience du très haut niveau ont rassuré un collectif parfois en quête de stabilité, notamment lors de la première moitié de championnat, où il a souvent été l’un des meilleurs éléments du onze marseillais.

La suite après cette publicité

Mais depuis quelques semaines, le portier de 32 ans montre des signes d’essoufflement. Moins souverain dans ses interventions, il a connu un léger passage à vide, culminant récemment par une erreur coûteuse face au LOSC dans un choc à haute intensité. Sur une sortie mal maîtrisée, Rulli a offert à Lille une égalisation précieuse dans un match où l’OM jouait gros pour l’Europe. Si cet accroc n’efface en rien sa saison globalement solide, il souligne toutefois une baisse de régime qu’il faudra surveiller de près dans le sprint final. Marseille aura besoin d’un Rulli à son meilleur niveau pour espérer accrocher ses ambitions.

Une erreur qu’il ne faudra pas regretter

A une vingtaine de minutes du coup de sifflet final, et alors que l’OM menait au score grâce à l’ouverture du score de l’irrésistible Amine Gouiri, Gerónimo Rulli a complètement manqué sa passe vers Ulisses Garcia sur la gauche. Jonathan David a contré le cuir de la tête. Matias Fernandez-Pardo rodait ensuite pour recevoir le cuir devant le but et frapper en pivot et en force. Une erreur que le vestiaire marseillais ne veut pas retenir : «Rulli ? Ça arrive, c’est le football, c’est un but bête il aurait pu servir kondogbia je suis fier de lui si on est 2e, c’est aussi grâce à lui en grande partie, ce sont des choses qui peuvent arriver, Lille est une grande équipe», a déclaré l’entraîneur italien. Interrogé en zone mixte, Ulisse Garcia n’a pas voulu accabler son gardien après une saison spectaculaire sous le maillot phocéen : «le coach a eu des mots très bons pour Geronimo. On a tous confiance en lui. Si on est là aujourd’hui, c’est aussi grâce à lui. Tous les joueurs et tout le staff ont confiance en lui. Il a la personnalité, on est très contents de l’avoir avec nous».

La suite après cette publicité

Il est vrai que le portier argentin, nommé dans les meilleurs gardiens pour le trophée UNFP, n’a pas à rougir de sa saison. Mais le timing de son errreur tombe au pire des moments, alors que l’OM menait dans une rencontre aux allures de finale dans la course à la Ligue des Champions : «Rulli, c’est mon fils, je suis plus fier de l’erreur que lors d’autres matchs, ça peut arriver dans le foot, on a montré de la personnalité, une grande qualité dans le jeu, et je crois que si on est 2e quasiment depuis le début de saison, c’est parce qu’on a cette personnalité et cette attitude », a insisté Roberto De Zerbi au micro de DAZN. Capitaine et compatriote, Leonardo Balerdi est monté au créneau pour défendre son portier en zone mixte dans les travées du stade Pierre Mauroy : «il sait qu’on est tous à lui, c’est un gardien qui touche le plus de ballon, ça peut arriver, c’est dur le moment, mais le foot est comme ça. Il doit penser au Havre, on doit tous penser au Havre, on va être avec lui». L’OM fait front commun en cette fin de saison.