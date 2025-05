Arsenal : la sortie médiatique très amère de Mikel Arteta sur le PSG

Mercredi, le PSG aura l’occasion de sceller sa qualification pour la finale de la Ligue des Champions. Après leur victoire 1-0 en terres londoniennes, les troupes de Luis Enrique ont logiquement un bon petit avantage qu’elles voudront défendre à la maison, au Parc des Princes. Un duel qui s’annonce enflammé, alors que les deux équipes ont perdu leur rencontre respective ce week-end. Le PSG s’est ainsi incliné 2-1 sur la pelouse de Strasbourg samedi pour le compte de la 32e journée de Ligue 1, alors qu’Arsenal a chuté sur le même score à la maison face à Bournemouth.

La différence, au-delà du fait que le PSG soit déjà champion alors qu’Arsenal n’a pas encore mathématiquement assuré sa place en Ligue des Champions, c’est que Luis Enrique a pu faire tourner en Alsace. L’Espagnol a ainsi mis Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Vitinha, Kvaratskhelia, Fabian Ruiz ou encore Nuno Mendes au repos, alors que son compatriote, qui fait face à une grosse vague de blessures dans son effectif, a décidé de ne pas s’offrir ce luxe et de sortir l’artillerie lourde.

Arteta l’a mauvaise

En conférence de presse d’après-match, l’ancien milieu de terrain n’a pas hésité à partager sa frustration. « Nous voulions créer de bonnes vibrations en mettant l’équipe titulaire. Un résultat positif aurait créé les fondations de ce qu’on veut voir mercredi. Finalement on a juste créé de la colère, de la rage, de la frustration et des sentiments négatifs. On doit faire en sorte d’utiliser tout ça mercredi soir pour faire un énorme match à Paris pour gagner et aller en finale », a d’abord lancé l’Espagnol, particulièrement amer.

« Ce qu’a fait le PSG à Strasbourg ne nous concerne pas, ils ont gagné le championnat de France, Luis Enrique a le luxe de pouvoir aligner un onze remanié, pas nous car on a encore plein de choses à jouer en Premier League. Mais on a quatre jours pour récupérer et on sera au top pour le match de Ligue des Champions », a conclu le coach ibérique des Gunners. Rendez-vous mercredi soir…