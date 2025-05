Le nouveau tacle de Kevin de Bruyne à Manchester City

Il faut croire que l’annonce de son départ de Manchester City à la fin de la saison a réveillé la fierté de Kevin de Bruyne. Après un but et une passe décisive lors du large succès contre Crystal Palace (5-2) le 12 avril dernier, premier match à l’Etihad du Belge après avoir informé de son futur départ, voilà que le milieu de terrain a de nouveau trouvé le chemin des filets hier soir. Il fut même le seul buteur d’un court succès (1-0 donc) contre Wolverhampton, permettant à son équipe de se rapprocher d’une qualification en Ligue des Champions l’an prochain.

La suite après cette publicité

Une C1 qu’il ne jouera pas, du moins pas avec le club où il brille depuis 10 ans. Avant ces deux buts, KDB n’avait plus marqué en Premier League depuis le 4 décembre et commençait même à être de plus en plus souvent remplaçant dans l’esprit de Pep Guardiola. Sans doute a-t-il été touché de plein fouet car depuis ce fameux 4 avril, jour du communiqué informant que son contrat ne serait pas renouvelé, il est redevenu un élément majeur. Peut-être espère-t-il encore faire changer d’avis sa direction ? Toujours est-il qu’il a une dent contre elle et cette décision qu’il ne comprend toujours pas.

De Bruyne veut toujours rester à City

Il avait déjà fait part de sa colère et il en a remis une couche hier après la rencontre face aux Wolves. «Je ne sais pas de quoi mon avenir sera fait malheureusement mais je pense avoir montré que je pouvais encore jouer ici (à Manchester City) sinon je ne ferais pas ce que j’ai fait ces quatre ou cinq dernières semaines. C’est mon point de vue…» affirme-t-il sur Sky Sports, comme un écho aux quelques déclarations déjà lâchées depuis quelques semaines. Le maître à jouer des Skyblues a même pris certains coéquipiers à témoin comme pour mieux appuyer sa vision des choses.

La suite après cette publicité

«Beaucoup de mes coéquipiers m’ont parlé et je pense qu’ils sont tristes aussi de mon départ, mais c’est parfois comme ça dans la vie. Mais je pense que la façon dont je me comporte et dont je me comporte en coéquipier est celle que tout le monde devrait avoir. Je donne tout et je veux gagner le match. C’est tout pour moi…» Il ne reste plus qu’un seul match à domicile pour Kevin de Bruyne et nul doute qu’il sera célébré comme il se doit par ses supporters et ses équipiers. Pep Guardiola aussi doit avoir un petit pincement au cœur. Moins la direction du club.