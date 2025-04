Kevin de Bruyne annonce son départ de Manchester City

Une page va se tourner à Manchester City. Arrivé dans le nord-ouest de l’Angleterre en 2015 en provenance de Wolfsbourg, Kevin de Bruyne aura tout gagné avec les Skyblues. Vainqueur de la Ligue des Champions en 2023, sacré à six reprises en Premier League, le joueur de 33 ans a été l’un des piliers du City de Pep Guardiola. Un chef d’orchestre qui totalise aujourd’hui 106 buts et 174 passes décisives en 413 matches, toutes compétitions confondues.

La suite après cette publicité

Depuis, les années ont passé et Manchester City a perdu de sa superbe. Cette saison, les joueurs de Guardiola ne sont toujours pas assurés de disputer la prochaine Ligue des Champions. Éliminés dès les barrages par le Real Madrid et largués en championnat, les Cityzens vivent une année cauchemar. Pour se régénérer, le club anglais a donc décidé de tourner la page en laissant filer plusieurs de ses stars. Et Kevin de Bruyne en fait partie. Libre de tout contrat en fin de saison, le Belge vient d’annoncer lui-même son départ.

La suite après cette publicité

Dix ans de succès à City

«Cher Manchester, en voyant cela, vous comprenez probablement où cela mène. Alors, je vais aller droit au but et vous annoncer que ce seront mes derniers mois en tant que joueur de Manchester City. Rien n’est facile à écrire, mais en tant que footballeurs, nous savons tous que ce jour viendra. Ce jour est arrivé, et vous méritez de l’entendre de ma bouche en premier. Le football m’a conduit à vous tous, et à cette ville. Poursuivre mon rêve, sans savoir que cette période allait changer ma vie. Cette ville. Ce club. Ces gens… m’ont tout donné. Je n’avais pas d’autre choix que de tout redonner ! Et devinez quoi, nous avons tout gagné », a-t-il posté, avant de conclure.

« Que cela nous plaise ou non, il est temps de dire au revoir. Suri, Rome, Mason, Michèle et moi sommes plus que reconnaissants de ce que cet endroit a représenté pour notre famille. « Manchester » restera à jamais sur le passeport de nos enfants, et surtout, dans nos cœurs. Ce sera toujours notre MAISON. Nous ne remercierons jamais assez la ville, le club, le staff, les coéquipiers, les amis et la famille pour ces dix années de bonheur. Chaque histoire a une fin, mais celle-ci a sans aucun doute été la plus belle. Profitons de ces derniers moments ensemble ! Plein d’amour». Reste maintenant à savoir où le Belge va rebondir. Et pour rappel, nous vous avons révélé qu’il discutait sérieusement avec le club saoudien de Neom.