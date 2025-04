Manchester City : Kevin De Bruyne en discussions sérieuses avec un club très puissant

Après une saison maudite, Manchester City compte faire un grand ménage cet été. Sont potentiellement concernés par ce coup de balai XXL : Ilkay Gündogan, Ederson, Stefan Ortega, John Stones, Bernardo Silva, James McAtee, Jack Grealish, Mateo Kovacic et Jérémy Doku. Une liste à laquelle on peut ajouter le nom de Kevin De Bruyne. À 33 ans, le milieu de terrain belge arrive à la fin de son histoire avec les pensionnaires de l’Etihad Stadium. Le 30 juin prochain, deux jours après avoir soufflé ses 34 printemps, le natif de Tronchiennes sera libre et disponible gratuitement.

La suite après cette publicité

Entendons par là, sans qu’il faille payer une indemnité de transfert aux Skyblues. Mais en tant que joueur libre, le Belge pourra négocier une belle prime à la signature qui ira dans sa poche. Et une chose est sûre, l’ancien joueur de Chelsea aura l’embarras du choix puisque de nombreux clubs se pressent à ses pieds pour le recruter. River Plate, Galatasaray ou encore Fenerbahçe sont sur le coup. En Major League Soccer, le San Diego FC rêve de s’attacher ses services. Récemment, le directeur sportif de la franchise, Tyler Heaps, a reconnu avoir des échanges avec le joueur.

La suite après cette publicité

Neom discute avec De Bruyne

«Kevin adore la Californie, il vient ici chaque année en vacances. J’ai déjà discuté avec lui. Il ne rentre pas dans notre budget pour le moment.» Son salaire, qui est actuellement estimé à 24,5 M€, poserait donc problème. Même si on a vu avec Lionel Messi et l’Inter Miami que ce n’était pas forcément un frein. Quoi qu’il en soit, cela ne serait pas un souci en Arabie saoudite, où il est ciblé depuis près d’un an maintenant. Mais sans succès. Toutefois, la donne est différente cet été 2025 puisqu’il sera un agent libre, sauf s’il prolonge entre-temps avec les Skyblues. Ce qui n’est pas la tendance du moment.

Tout cela fait les affaires de la Saudi Pro League, qui rêve de l’attirer dans ses filets. Selon nos informations, le Neom SC pousse pour le recruter. La puissante et richissime écurie de D2 saoudienne, qui est bien partie pour monter dans l’élite, discute très sérieusement avec KDB, qui n’est pas fermé. Les premiers échanges ont été plutôt positifs et les discussions se poursuivent. Il y a quelques mois, KDB n’avait pas fermé la porte à une expérience saoudienne après avoir parlé de rumeur absurde l’été dernier. «À mon âge, il faut être ouvert à tout. On parle de sommes d’argent incroyables pour ce qui pourrait être la fin de ma carrière. Parfois, il faut y penser.» Et visiblement, il fait plus qu’y penser…