Liverpool veut racheter Getafe !

L’avenir de Getafe pourrait dépendre d’un actionnariat américain. Plus précisément, de Fenway Sports Group (FSG), qui gère notamment Liverpool. Il s’agit d’une société américaine fondée en 2001 et spécialisée dans la propriété et la gestion d’actifs sportifs et médiatiques. Basée à Boston, FSG est connue pour sa stratégie axée sur le sport professionnel. Son portefeuille comprend les Boston Red Sox (MLB), le Liverpool FC (Premier League), les Pittsburgh Penguins (NHL) et RFK Racing dans le monde du sport automobile. Pour l’instant, seule une étude et quelques contacts ont eu lieu entre le club et l’entreprise, en attendant l’avancement des projets de construction qui pourraient permettre à Getafe de faire partie de l’un des groupes les plus importants du sport mondial.

Aujourd’hui, cette entreprise américaine souhaite se développer dans le monde du football et a jeté son dévolu sur l’Espagne, plus précisément sur Getafe. Le choix de l’équipe bleue est clair : un projet solidement ancré dans l’élite du XXIe siècle, un nouveau stade déjà en construction, la proximité de la capitale et l’intention d’Ángel Torres de quitter son poste de président lorsque le nouveau Coliseum sera prêt. Le président de Getafe, qui a déjà évoqué à plusieurs reprises son désir et sa promesse de vendre le club fin 2027, souhaite laisser l’institution entre de bonnes mains et l’arrivée d’un groupe d’investissement qui connaît le sport pourrait être une réelle possibilité.