France U21 - Pologne U21 : les compositions officielles

Les Bleuets en route pour les quarts de finale de l’Euro Espoirs ? Les joueurs de Gérard Baticle affrontent la Pologne pour la troisième et dernière journée du Championnat d’Europe en Slovaquie (coup d’envoi 18h, un match à suivre sur FM). Avec 4 points, les Français sont deuxièmes à égalité avec le Portugal, qui est devant grâce à une meilleure différence de buts, dans le groupe C et qui affronte la Géorgie, 3e avec 3 pts, dans le même temps. La donne est simple pour la France qui sera qualifiée si elle ne perd pas face aux Polonais, déjà éliminés, et elle peut, aussi, viser la première place.

Pour cette rencontre, Baticle change neuf joueurs sur onze après la victoire sur le fil face aux Géorgiens (3-2) samedi. Nkambadio s’installe dans le but à la place de Restes. En défense, Sildillia est le seul survivant à droite puisque la charnière est composée de Magassa et Zézé avec Mawissa à gauche. Au milieu, Agoumé conserve sa place et est entouré de Cissé et Diouf. Devant, tout change puisque Barry est accompagné de Tchaouna et Bahoya. Côté Polonais, Adam Majewski opte pour un 5-3-2 avec notamment Kozlowski au milieu, passé par Brighton ou encore l’Union SG. Fornalczyk et Szymt auront la lourde tache de tenter d’exister devant.

Les compositions officielles :

France espoirs : Nkambadio – Sildillia, Magassa, Zézé, Mawissa – Agoumé, Cissé, Diouf – Bahoya, Barry, Tchaouna.

Pologne espoirs : Trelowski – Marczuk, Peda, Mosor, Bejger, Luberecki – Kaluzinski, Kozlowski, Kozubal – Fornalczyk, Szymt.