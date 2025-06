Man City : Kyle Walker est tombé d’accord avec Everton

Parti en prêt à l’AC Milan en toute fin de mercato après avoir été blacklisté par Pep Guardiola, Kyle Walker a traversé son aventure italienne comme un fantôme, disputant 16 rencontres, dont 12 dans la peau d’un titulaire. Pas de quoi lui redonner du crédit auprès du coach espagnol, qui lui préfère Matheus Nunes et Abdukhodir Khusanov dans le couloir droit de la défense.

Et selon The Sun, Kyle Walker ne s’attardera pas longtemps du côté de Manchester. L’international anglais a accepté de rejoindre Everton pour un contrat d’un an. Les deux clubs doivent encore décider s’il s’agira d’un accord permanent ou simplement d’un prêt d’un an, avant de partir libre de l’effectif des Skyblues. Fulham s’est également positionné sur le joueur, mais ne pourra pas s’aligner sur ses exigences salariales.