Mercato : énorme retournement de situation pour Mike Maignan

Mardi dernier, le mercato destiné aux clubs participant à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA a refermé ses portes. Et comme à chaque fois, il y a eu des heureux et des malheureux. Dans le camp des déçus, on retrouve notamment Mike Maignan (29 ans). Après plusieurs années de bons et loyaux services à l’AC Milan, le gardien tricolore souhaitait voir autre chose et rejoindre Chelsea. Bien qu’ils aient plusieurs portiers sous contrat, les Blues étaient décidés à s’offrir l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et du LOSC. Ils avaient ainsi envoyé une proposition de 15 M€ aux Lombards.

La suite après cette publicité

Ce qui était très proche du prix fixé par les Rossoneri, à savoir 25 M€. Malgré tout, les médias italiens étaient plutôt confiants concernant la signature de "Magic Mike" à Chelsea. Mais les jours sont passés et la situation s’est peu à peu tendue. En effet, les Londoniens ont fait savoir qu’ils refuseraient de mettre plus que 15 M€ pour un footballeur en fin de contrat dans un an et âgé de presque 30 ans. De leur côté, les Milanais n’ont pas voulu céder. D’autant qu’en coulisses, Massimiliano Allegri, fraîchement nommé à la tête de la formation lombarde, essayait de convaincre Maignan de rester.

La suite après cette publicité

Allegri a convaincu Maignan

Le joueur, lui, a poussé pour rejoindre l’Angleterre, ajoutant qu’il s’en irait libre dans un an si les Italiens n’accédaient pas à sa demande. Mais le coup de pression du Français et l’ultimatum posé par Chelsea dans la dernière ligne droite n’ont rien changé. Chacun a campé sur ses positions et Maignan n’a pas quitté Milan pour Londres. Une semaine plus tard, où en est-on ? Ce mardi, la Gazzetta dello Sport fait un point sur ce dossier sensible ainsi que des révélations plutôt surprenantes. Ainsi, le média au papier rose assure que Maignan restera à Milan cette saison, quoi qu’il arrive durant le mercato d’été.

Le portier a beaucoup discuté avec Allegri, qui l’adore. Les mots du technicien italien ont bien été reçus par le Français, qui a été séduit et convaincu. D’ailleurs, la GdS précise que la direction de l’AC Milan est persuadée de pouvoir le convaincre de prolonger son contrat qui se termine en 2026. Les discussions vont reprendre après le marché estival, mais les Lombards sont positifs et estiment avoir écarté le danger Chelsea. De toute façon, ils résisteront aux assauts anglais et fermeront la porte, assure le média transalpin. Proche d’un départ et d’un divorce avec l’AC Milan, Mike Maignan a visiblement changé d’avis.