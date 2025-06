Manchester City : le bizutage de Rayan Cherki

Depuis une semaine, Rayan Cherki (21 ans) est officiellement un joueur de Manchester City. Le pur produit de la formation lyonnaise s’est engagé jusqu’en 2030 avec les pensionnaires de l’Etihad Stadium, qui ont mis 42,5 M€ (bonus compris) sur la table pour s’attacher ses services. Il faut également ajouter que les Gones possèdent 15% sur une éventuelle revente.

La suite après cette publicité

Prêt à tout donner sous ses nouvelles couleurs, l’international tricolore s’est envolé pour les Etats-Unis avec son équipe, qui participe à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. L’occasion pour Cherki de découvrir le groupe et le staff. Ces derniers ont d’ailleurs bizuté le footballeur né en 2003. Comme le veut la tradition, il a dû se lever et chanter une chanson de son choix face à son équipe. Rayan Cherki a donné de la voix sur le son "Veux-tu" de Ninho et Lacrim. Un moment capté par Erling Haaland, qui s’est ambiancé comme le reste des Cityzens.