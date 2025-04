Kevin De Bruyne fracasse Manchester City !

Début avril dernier, Kevin De Bruyne a annoncé qu’il jouerait ses «derniers mois en tant que joueur de Manchester City. Rien n’est facile à écrire, mais en tant que footballeurs, nous savons tous que ce jour viendra. Ce jour est arrivé, et vous méritez de l’entendre de ma bouche en premier». Une annonce assez surprenante, alors que les journaux anglais ont ensuite fait plusieurs révélations sur son départ après 10 ans chez les Cityzens, assurant que la décision venait du club plutôt que du milieu de terrain belge.

La suite après cette publicité

Le joueur de 33 ans est aujourd’hui dans le viseur de clubs comme River Plate, mais aussi l’Inter Miami. D’après nos informations, il discute aussi avec les Saoudiens de NEOM, nouveau projet ambitieux du Golfe. Et s’il désire rapidement trouver un nouveau projet, c’est parce qu’il ne digère pas son départ imposé de Manchester City. Car dans un entretien accordé au Daily Mail ce dimanche, le Belge assure qu’il aurait souhaité la proposition d’un nouveau contrat qui l’aurait emmené plus loin que 2025 avec les Cityzens.

Kevin De Bruyne ne comprend pas

«J’étais un peu choqué. Je n’ai reçu aucune offre de leur part tout au long de l’année et le club a pris cette décision. Évidemment, j’ai été un peu surpris, mais je dois l’accepter. Honnêtement, je pense toujours que je peux jouer à ce niveau comme je le fais, mais je comprends que les clubs doivent prendre des décisions», a d’abord assuré le Belge, qui a ensuite admis ne pas avoir digéré cette décision. Avant d’aller un peu plus loin et de dévoiler les coulisses de son départ.

La suite après cette publicité

«Je ne me sens pas gêné. Je leur ai dit (Begiristain et Soriano) que j’avais encore beaucoup à donner. Je sais que je n’ai plus 25 ans, mais je sens que je peux encore faire mon travail», a-t-il ajouté, assurant que la mauvaise saison sportive des Mancuniens était liée à la fin de son aventure : «c’est essentiellement la raison pour laquelle ils ont pris cette décision parce que toute l’équipe a eu des difficultés. Je n’ai pas envie de partager les raisons exactes, car c’est avant tout une question d’ordre commercial pour eux, et c’est sur cette base qu’ils ont pris leur décision. La conversation n’a pas été longue. Ils m’ont simplement dit ce qu’ils m’ont dit, et puis il n’y a plus rien». Et s’il n’a pas souhaité en dire plus sur son prochain club, Kevin De Bruyne assure ne même pas savoir s’il jouera la Coupe du monde des Clubs.