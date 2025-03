Manchester City : un club historique de la planète football s’attaque à Kevin De Bruyne !

En fin de contrat avec Manchester City au mois de juin, le milieu offensif belge Kevin de Bruyne représente cette ancienne génération des Skyblues qui s’est écroulée cette saison, et ne devrait pas être prolongé. Dans cette optique, toute la planète football de la MLS au Japon en passant par l’Arabie Saoudite rêve de faire signer le 3e du Ballon d’Or 2022, et ce, malgré ses bientôt 34 ans.

Auteur de 4 buts et 7 passes décisives en 30 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, KDB reste en effet une référence à son poste, et ce malgré la période chaotique traversée par les Citizens, éliminés de la Ligue des Champions et seulement cinquièmes de Premier League. Dans cette optique, TyC Sport affirme, ce samedi, qu’un nouveau club serait entré dans la danse.

River Plate veut KDB pour la Coupe du monde des clubs !

En effet, le média argentin indique que River Plate préparerait une offre pour le natif de Drongen. Le géant argentin rêverait de faire venir l’international belge (109 sélections, 30 buts) en Amérique du Sud, afin de continuer à peupler le pays de stars internationales et populariser le championnat. L’objectif de la formation argentine serait même de pouvoir confirmer au plus tôt la venue du joueur et l’aligner au sein de la plus grande vitrine médiatique que le club n’a jamais eu à sa disposition : la Coupe du monde des clubs.

Récemment interrogé au sujet de son protégé - toujours convoité par l’Arabie saoudite et qui ne sait finalement pas de quoi sera fait son avenir - Pep Guardiola avait lui préféré botter en touche : «c’est entre le club et Kevin et son agent… C’est une question pour le club et Kevin. Je suis préoccupé par l’équipe et ce qui va se passer pour terminer la saison du mieux possible», assurait ainsi le technicien espagnol. Il faudra donc sûrement compter avec River Plate, bien décidé à déjouer les plans de la concurrence.