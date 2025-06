Ousmane Dembélé et la concurrence de Kylian Mbappé pour le Ballon d’Or

Alors que la Coupe du Monde des Clubs arrive à grands pas, dernière échéance pour prouver sa valeur avant le Ballon d’Or, Ousmane Dembélé fait figure de favori pour remporter la distinction individuelle suprême. Interrogé sur le sujet par France Football, le buteur du Paris Saint-Germain est revenu sur ce qu’il pensait de la concurrence incarnée par Kylian Mbappé, lui aussi candidat assumé depuis de nombreuses années au Ballon d’Or.

«Avec Kylian, on n’en a pas parlé, on ne se chambre pas sur ça. On s’est toujours dit que remporter des titres collectifs était le plus important si tu veux gagner le Ballon d’Or. La clé, c’est d’aller au bout dans les grandes compétitions et de faire une grande saison. Si tu fais ça, tu as la possibilité d’être sacré. On se concentre sur ça, rien de plus», a expliqué l’attaquant français. De quoi se décharger d’une pression avant de tenter le quintuplé sous le maillot parisien.