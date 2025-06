Real Madrid : Franco Mastantuono a signé son contrat

C’est fait. Selon le quotidien AS, Franco Mastantuono a signé son contrat avec le Real Madrid. Sans trop de surprise, puisque tous les médias étaient unanimes pour dire que le milieu de terrain de 17 ans allait rejoindre les Merengues. Il a paraphé un contrat qui le lie aux Merengues jusqu’en 2031, mais il ne rejoindra pas son nouveau club tout de suite.

Il jouera ainsi le Mondial des Clubs avec son club actuel, et rejoindra Xabi Alonso par la suite. Le coach basque compte énormément sur lui et selon certains médias, il pourrait même lui donner une place de titulaire. Pour rappel, l’opération s’élève à 45 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire, et le Real Madrid a cédé à la demande de River de le laisser jouer la CdM des Clubs avec l’écurie de Buenos Aires.