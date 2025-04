Lionel Messi et David Beckham veulent ramener Kevin De Bruyne à l’Inter Miami !

Son annonce de la semaine passée a fait l’effet d’une bombe. Après dix saisons de haut niveau à Manchester City, Kevin De Bruyne a annoncé vendredi dernier que cette cuvée 2024-2025 était sa dernière sous la tunique des Skyblues. «Cher Manchester, en voyant ceci, vous vous doutez probablement de ce qui se prépare. Je vais donc aller droit au but et vous annoncer que ces prochains mois seront mes derniers en tant que joueur de Manchester City. Rien de tout cela n’est facile à écrire, mais en tant que footballeur, nous savons tous que ce jour finit par arriver. Ce jour est arrivé — et vous méritez de l’apprendre directement de moi. Le football m’a mené jusqu’à vous tous — et dans cette ville. Je poursuivais mon rêve, sans savoir que cette profession allait changer ma vie. Cette ville. Ce club. Ces gens… m’ont TOUT donné. Je n’avais pas d’autre choix que de TOUT leur rendre ! Et devinez quoi ? Nous avons TOUT gagné. Que cela nous plaise ou non, il est temps de dire au revoir», contait la légende belge dans son communiqué de départ.

Dès lors, le futur de Manchester City sans son maestro a été forcément évoqué par la presse anglaise. Et alors que de nombreux noms ont été avancés depuis plusieurs jours, l’avenir de l’ancien joueur de Wolfsburg n’a pas été mis sur la table tant que ça. Gêné par plusieurs blessures cette année, KDB réalise sûrement sa pire édition sous la tunique mancunienne. Bien moins impactant, le numéro 17 des Cityzens ne compte que 4 buts et 7 passes décisives en 32 matches cette saison. Une baisse de régime qui a forcément coûté cher au club de Manchester lors des derniers mois avec ce qui ressemble à l’une des pires cuvées des hommes de Pep Guardiola.

L’Inter Miami à la lutte avec l’Arabie saoudite

Le déclin du milieu offensif de 33 ans donne également une indication sur la suite de sa carrière. Même s’il peut certainement donner encore de fiers services à un grand club européen, le Diable Rouge semble plus enclin à rejoindre une destination exotique dans les prochains mois. Et alors que l’Arabie saoudite est très attirée par son profil et que Neom est en discussions avancées avec le joueur comme nous vous le révélions en exclusivité il y a quelques jours, l’Inter Miami s’est joint à la course ce mardi comme nous pouvons le lire sur plusieurs médias anglais.

Alors que San Diego était sur les traces du natif de Tronchiennes ces dernières semaines, son imposant salaire aurait été un frein pour la franchise californienne. Malgré les présences de Luis Suarez, Sergio Busquets, Jordi Alba et Lionel Messi, l’Inter Miami pourrait trouver une solution pour ajouter Kevin De Bruyne à cet effectif XXL. D’après le Daily Mirror, un départ en Floride pour rejoindre la franchise de David Beckham aurait la préférence du célèbre numéro 17 de City qui préférerait rejoindre l’autre côté de l’Atlantique plutôt que dire oui à une offre lucrative venue du Golfe. Affaire à suivre donc…