Kevin De Bruyne l’a mauvaise contre Manchester City

On le sait depuis bientôt deux semaines. Kevin De Bruyne quittera Manchester City à la fin de la saison après 10 ans de présence au club. C’est une sacrée page qui se tourne, tant le Belge aura marqué les Skyblues de son empreinte (415 matchs disputés toutes compétitions confondues pour 107 buts et 177 passes décisives). Il aura absolument tout gagné, notamment 6 Premier League, une Ligue des Champions, ou encore deux FA Cup. Forcément, l’annonce même si elle n’a pas été tant surprenante que cela, est un crève-coeur pour les supporters du club.

La suite après cette publicité

Pour sa première à l’Etihad Stadium suite à l’officialisation de son départ en juin prochain, le maître à jouer a fait les choses en grand. Il a inscrit un but et délivré une nouvelle offrande pour un succès final 5-2 face à Crystal Palace. Au terme de cette rencontre, le joueur de 33 ans en a d’ailleurs profité pour établir ses plans d’avenir. «Je ne sais pas non plus quels clubs sont intéressés. Mais je suis prêt à écouter n’importe quel projet. J’aime jouer au football. Si un beau projet se présente et que ma famille peut vivre avec, nous pourrons prendre une décision.»

De Bruyne ne digère pas son départ

Après quelques jours de réflexion, on en sait un peu plus à ce sujet. De Bruyne est globalement ouvert à beaucoup de choses, y compris le fait de rester en Premier League. Il souhaite tout de même donner priorité à une destination européenne, lui qui est dans le viseur de clubs comme River Plate mais aussi l’Inter Miami. D’après nos informations, il discute aussi avec les Saoudiens de NEOM, actuellement en 2e division mais à l’envergure économique aussi puissante que ses ambitions sportives. Ce n’est pas ce qu’il privilégie d’après ce que croit savoir le quotidien flamand De Standaard.

La suite après cette publicité

Le média fait surtout des révélations sur le départ précipité du Belge de Manchester City. Ce dernier ne s’attendait pas du tout à devoir partir à la fin de la saison mais plutôt à la proposition d’un nouveau contrat qui l’aurait emmené plus loin que 2025. La pilule aurait du mal à passer au point que les relations entre le joueur et son club sont devenues froides. La mauvaise saison actuelle et les gros efforts fournis au mercato d’hiver (218 M€ dépensés) obligent, dit-on du côté de la direction, à revoir les plans. Les Cityzens n’étaient plus en capacité de conserver De Bruyne, au grand dam de l’intéressé.