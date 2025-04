Kevin De Bruyne dévoile enfin ses plans pour son avenir !

« Cher Manchester, en voyant cela, vous comprenez probablement où cela mène. Alors, je vais aller droit au but et vous annoncer que ce seront mes derniers mois en tant que joueur de Manchester City. Rien n’est facile à écrire, mais en tant que footballeurs, nous savons tous que ce jour viendra. Ce jour est arrivé, et vous méritez de l’entendre de ma bouche en premier. Le football m’a conduit à vous tous, et à cette ville. Poursuivre mon rêve, sans savoir que cette période allait changer ma vie. Cette ville. Ce club. Ces gens… m’ont tout donné. Je n’avais pas d’autre choix que de tout redonner ! Et devinez quoi, nous avons tout gagné ». Il y a quelques jours déjà, Kevin De Bruyne annonçait son départ de Manchester City une fois cette saison terminée.

La suite après cette publicité

Alors que l’écurie mancunienne travaille déjà sur son remplaçant - les noms de Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) et Bruno Guimaraes (Newcastle) reviennent sans cesse dans les médias anglais - la question de l’avenir de la star belge se pose aussi. Il n’a visiblement pas envie de prendre sa retraite à 33 ans, et dernièrement, il a été annoncé du côté de l’Inter Miami en Major League Soccer. Et samedi, après la victoire des Skyblues face à Crystal Palace (5-2) à l’Etihad Stadium, il s’est exprimé sur son avenir pour la première fois.

Il est prêt à rester en Premier League

Il a notamment été interrogé sur la possibilité de signer pour un autre club de Premier League, ce qu’il n’écarte clairement pas. « Pour être honnête, je ne sais pas. Cela pourrait être le cas, mais cela pourrait aussi ne pas l’être. Maintenant, c’est difficile, la décision de partir a été prise il n’y a pas longtemps. Je n’ai pratiquement pas vu ma famille depuis. Je dois d’abord parler aux clubs et nous verrons ensuite », a-t-il d’abord lancé au média norvégien Viaplay.

La suite après cette publicité

« Je sais que je ne suis plus le plus jeune, mais je sens que je peux encore jouer à un très haut niveau. Je ne sais pas non plus quels clubs sont intéressés. Mais je suis prêt à écouter n’importe quel projet. J’aime jouer au football. Si un beau projet se présente et que ma famille peut vivre avec, nous pourrons prendre une décision », a conclu le Belge. Avis aux intéressés donc, alors que selon nos informations, le PSG ne devrait pas se positionner sur ce dossier…