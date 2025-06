Paulo Dybala flingue Mattéo Guendouzi

Entre Paulo Dybala et Matteo Guendouzi, ce n’est pas le grand amour. En avril 2024, les deux hommes s’étaient pris le bec lors du derby romain. Ce lundi, la Joya a expliqué les raisons de cet accrochage dans le podcast de Kun Agüero. Et on peut dire que Dybala a une grosse dent contre l’international tricolore. Ses propos sont relayés par le Corriere dello Sport.

« Ce Français a la langue longue et agace surtout les jeunes, il s’en prend toujours à eux. Il leur disait : "je vais vous acheter un billet, je vous ramène à la maison". Il faisait toujours cela aux jeunes. Par exemple, Soulé jouait pour Frosinone l’année précédente et il nous a dit qu’il lui disait toujours : "je vais t’en acheter un". Il m’a mis très en colère, alors je suis allé sur le terrain pour le chercher. Nous nous sommes tout dit. Puis je me suis souvenu qu’on venait de me donner le protège-tibia avec la photo de la Coupe du monde (gagnée contre la France), et je le lui ai montré. Il n’a rien dit.» Guendouzi ne s’est pas fait un ami.