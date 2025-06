Le FC Barcelone va encore faire une tournée en Asie

Après sa saison quasi-parfaite (Supercoupe d’Espagne, Coupe du Roi et Liga), le Barça d’Hansi Flick se dirigera cet été vers l’Extrême-Orient afin de réaliser une tournée en Asie pour préparer le prochain exercice. Cela avait déjà été le cas il y a six ans. A l’époque, les Blaugranas avaient joué contre Chelsea et le Vissel Kobe d’Andrès Iniesta.

Cet été, pendant que les autres grands clubs d’Europe disputent la Coupe du Monde des Clubs aux Etats-Unis, le FC Barcelone jouera trois matches de préparation. La première rencontre se déroulera le 27 juillet au Japon contre le Vissel Kobe. Ensuite, le second match aura lieu le 31 juillet en Corée du Sud face au FC Séoul. Enfin, le dernier match opposera les Blaugranas au Daegu FC. Une tournée animée avant le début de saison le 15 août prochain.