BON PLAN : les nouveaux crampons Nike Phantom 6 Teaser en promo !

Envie de fouler le terrain avec des crampons de haut vol ? Les Nike Phantom 6 Teaser Elite FG, fraîchement lancés, sont déjà en promotion sur Foot.fr grâce à une offre exclusive Foot Mercato ! Avec le code FM10, décrochez 10 % de réduction sur cette pépite Nike qui s’inspire de la Hypervenom et dont Erling Haaland sera le porte-étendard. Voici pourquoi ces crampons sont un must et comment saisir ce deal.

Pourquoi craquer pour les Nike Phantom 6 Teaser ?

Pensés pour les joueurs qui mêlent style et performance, ces crampons haut de gamme brillent par leurs atouts :

Tige Gripknit : adhérence optimale pour un contrôle précis du ballon, même sous la pluie, parfait pour les meneurs ou attaquants.

adhérence optimale pour un contrôle précis du ballon, même sous la pluie, parfait pour les meneurs ou attaquants. Col Dynamic Fit : maintien renforcé à la cheville pour des appuis explosifs sans risque.

maintien renforcé à la cheville pour des appuis explosifs sans risque. Semelle FG réactive : crampons coniques et pont stabilisateur en X pour une traction idéale sur terrains secs.

crampons coniques et pont stabilisateur en X pour une traction idéale sur terrains secs. Coloris vert-gris argenté audacieux : un look moderne qui claque sur le terrain comme en dehors.

Pro ou passionné, les Nike Phantom 6 Teaser subliment votre jeu avec classe.

Une offre exclusive Foot Mercato

Grâce à Foot Mercato, profitez de 10 % de réduction sur ces crampons tout neufs avec le code FM10 sur Foot.fr. Si le prix affiché est de 289,99 €, cela représente une économie de 29 € ! En plus, la livraison demain chez vous est gratuite, rendant ce bon plan encore plus imbattable. Une telle promo sur une nouveauté aussi prisée, c’est du jamais-vu !

Comment profiter de la promo ?

Simple et rapide :

Rendez-vous sur la page des Nike Phantom 6 Teaser sur Foot.fr.

Choisissez votre pointure et ajoutez les crampons au panier.

Appliquez le code FM10 au paiement pour activer la réduction.

au paiement pour activer la réduction. Validez et préparez-vous à dominer le terrain !

Pourquoi choisir Foot.fr ?

Foot.fr, c’est la référence pour l’équipement foot : produits authentiques, descriptions détaillées et service client au top. Avec cette promo exclusive et une livraison ultra-rapide, c’est le moment de craquer pour les Nike Phantom 6 Teaser.

Nos astuces avant d’acheter

Pointure : les Nike Phantom 6 Teaser taillent juste. Testez avec vos chaussettes de match pour un fit parfait.

les Nike Phantom 6 Teaser taillent juste. Testez avec vos chaussettes de match pour un fit parfait. Terrain : la semelle FG excelle sur terrains secs. Pour les surfaces synthétiques, une semelle AG peut être préférable.

la semelle FG excelle sur terrains secs. Pour les surfaces synthétiques, une semelle AG peut être préférable. Entretien : nettoyez vos crampons après chaque match pour préserver leur look et leur grip.

Ne ratez pas ce deal !

L’offre FM10 est une exclusivité Foot Mercato à durée limitée. Les Nike Phantom 6 Teaser Montante Elite FG Vert-Gris font déjà un carton, alors foncez ! Cliquez sur Foot.fr pour profiter de ces 10 % de réduction et équiper vos pieds comme un champion dès demain !