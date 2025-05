Liga : pas de vainqueur dans le derby basque entre Bilbao et la Real Sociedad

Ce n’était pas le derby basque le plus endiablé du siècle. Confrontés ce dimanche soir à l’occasion de la 34e journée de Liga, la Real Sociedad et l’Athletic Bilbao se sont quittés sur un match nul sans le moindre but (0-0).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Bilbao 61 34 +24 16 13 5 50 26 11 Real Sociedad 43 34 -5 12 7 15 32 37

Avec ce résultat, la Real Sociedad campe à la 11e place, mais garde encore une infime chance de jouer l’Europe la saison prochaine en cas de faux-pas de ses concurrents devant (les Basques ont 1 point de retard sur Vallecano, 8e, et virtuellement en C4). Bilbao est 4e et en bonne posture pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine.